Фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» пройдет в Удмуртии 15 августа

Праздник состоится уже в пятый раз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятый раз пройдет фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest». Праздник состоится 15 августа в музее-заповеднике «Лудорвай», сообщает пресс-служба музея.

В рамках знакомства с традициями «Медового спаса» на празднике встретятся пчеловоды-профессионалы, любители и просто гости, которые оценят всевозможные сорта меда и медовые лакомства со всей республики.

С 10:00 до 12:00 состоится прием гостей.

В 11:00 пройдет освящение нового медового урожая.

В 12:00 старт празднику даст запуск мельницы.

С 12:30 до 14:00 на главной сцене выступят фольклорные коллективы.

До 17:00 будут работать фито-мастерская, народная костюмерная, площадка для народных умельцев, образовательная программа для знакомства с традициями строительства традиционной крестьянской избы.

Также в течение дня жителей ждет деревенские эстафета, традиционные мужские состязания, народная лотерея и другое.