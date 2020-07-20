Джиу-джитсу, йога и концерты: в Ижевске стартует неделя спортивных и культурных мероприятий

Жителей ждут открытые тренировки на свежем воздухе, ярмарки и мастер-классы.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 20 по 26 июля пройдут различные культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Респулики.

Информагентство «Сусанин» подготовило предварительную программу мероприятий, которые стоит посетить.

Понедельник, 20 июля:

18:00 – занятия на беговелах в Березовой роще. К участию приглашаются дети от 2,5 года. С собой нужно взять удобную одежду, закрытую обувь и воду. Беговел и шлем организаторы могут предоставить напрокат. Регистрация по телефону — 8-909-713-94-85 (кодовая фраза «Парки Ижевска»). Первое занятие бесплатное.



19:30 – встреча с лыжниками Александром Бессмертных и Максимом Вылегжаниным. Вместе они ответят на интересующие ижевчан вопросы и сделают со слушателями фото.

Вторник, 21 июля:

17:00 – занятие китайской гимнастикой «Цигун» на открытом воздухе в Березовой роще;

19:30 – концерт ансамбля «Танок» в рамках проекта «Музыка в парках» в Березовой роще.

Среда, 22 июля:

06:30 – групповая 40-минутная тренировка Full Body в «Сети Парке». Ижевчан ждут независимо от погодных условий. Для участия необходимо написать в сообщения группы «RealFit» в соцсети «Вконтакте»;

18:00 – платное занятие на беговелах в Березовой роще;

19:00 – китайская гимнастика «Цигун» на открытом воздухе в парке имени Кирова;

20.00 – беговая тренировка со спортсменом Алексеем Бабушкиным на стадионе «Динамо».

Четверг, 23 июля:

18:00 – занятие на беговелах в Березовой роще. Участие платное;

19:30 – мотивационная встреча с «папой» удмуртского триатлона Вячеславом Вичужаниным;

19:30 – концерт солистов оркестра «Арсенал Бэнд» в сквере оружейника Драгунова.

Пятница, 24 июля:

06:30 – групповая тренировка Full Body в «Сети Парке». Ижевчан ждут независимо от погодных условий. Для участия необходимо написать в сообщения группы «Вконтакте» «RealFit»;

08:00 – йога в Березовой роще. С собой нужно взять коврик. После занятия участников ждет бесплатная чайная церемония;

09:00 – рейс «Теплоход здоровья». Жители города смогут получить консультацию терапевта и других врачей. На палубах теплохода пройдет оздоровительная гимнастика и обучение самомассажу;

18:00 – занятия на беговелах в Березовой роще. Участие платное.

Суббота, 25 июля:

08:00 – занятия на беговелах в Сети Парке. Участие платное;

10:00 – тренировка Zumba и занятие по кроссфиту в фан-зоне парка имени Кирова;

10:00 – ярмарка рукоделия в парке Кирова с 10:00 до 17:00. Для детей от 3 лет пройдут мастер-классы по изготовлению фигурок из фетра. Мастер-классы пройдут на центральной̆ аллее парка в 11:00 и в 15:00;

19:00 – китайская гимнастика «Цигун» на открытом воздухе в парке Кирова.

Воскресенье, 26 июля:

09:00 – открытая тренировка по бегу в парке имени Кирова. Участников разделят на 3 группы в зависимости от темпа бега: быстрый̆, нормальный̆ и расслабленный̆;

10:00 – ярмарка рукоделия в парке имени Кирова. Для детей от 3 лет пройдут мастер-классы по изготовлению фигурок из фетра. Мастер-классы пройдут на центральной̆ аллее парка в 11:00 и в 15:00;

12:00 – фитнес в фан-зоне парке имени Кирова. В программе: прокачка рук, груди, спины, ягодиц, пресса и ног;

19:00 – тренировка по джиу-джитсу на Центральной площади. На занятия приглашаются все ижевчане старше 14 лет. Тренировку проведет спортсмен, призер российских турниров Александр Сосновский.

В расписании возможны изменения, следить за программой можно в группе «Парки Ижевска» «Вконтакте».