В Удмуртии 209 опекунов получили деньги по уходу за престарелыми, сиротами и инвалидами

Общая сумма выплат составила более 4,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опекуны, взявшим на попечительство нуждающихся в уходе людей, получили специальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Удмуртской республике.

Деньги получили те, кто с апреля по июнь 2020 года взял на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. В месяц выплата составила 12 130 рублей за каждого человека, за которым проводился уход.

Право на выплату имели работники организаций, волонтёры и другие граждане, взявшие к себе нуждающихся. Эта мера не распространялась на родственников и безработных, которые ухаживали и уже получали компенсации.

Всего деньги получили 209 опекунов на 261 человека. Общая сумма перечислений составила 4 269 760 рублей.