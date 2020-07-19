В Ижевске проверят уровень затонированной автомобилей

Профилактическое мероприятие стартует 20 июля.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт профилактическое мероприятие «Тонировка». Начнётся оно в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Полиция в течение 10 дней будет проверять уровень светопропускаемости тонировки автомобильных стёкол, чтобы предупредить и пресечь нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем с наглухо затонированными стёклами создает угрозу безопасности дорожного движения, ухудшает видимость и может стать причиной ДТП.

Во время проведения первой «Тонировки» инспекторы выявили около 50 машин с сильнозатонированными стёклами.