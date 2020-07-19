В Удмуртии стартовал фотоконкурс для семей с приёмными или опекаемыми детьми

Принять участие можно до 20 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал фотоконкурс «Наконец-то мы тебя нашли!» для семей, где есть приёмные или опекаемые дети. Об этом на своей странице в «Facebook» сообщила министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Для участия нужно сделать семейные снимки на празднике, отдыхе, природе или дома. Организаторы ждут интересные и позитивные фотографии, на которых видна дружба и сплочённость.

Работы принимаются до 20 августа. Отправить их можно на почту sodeistvieSHPR@yandex.ru. Объём фотографии должен быть не больше 3 мб.