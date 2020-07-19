  • $ 71.71 ↓
  • € 81.68 ↓

На выдачу сельской ипотеки Удмуртия дополнительно получила 150 млн рублей

12:08, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
На выдачу сельской ипотеки Удмуртия дополнительно получила 150 млн рублей
12:08, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
14
0
#строительство\n#Ижевск\n#ипотека\n#Удмуртия\n#село
Фото: ИА Сусанин
14
0

Сумма выданных кредитов уже превысила 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На выдачу сельской ипотеки Удмуртия получила дополнительные 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Программа льготной ипотеки позволяет комплексно развивать сельские территории. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ремонту Домов культуры. Цель - дать возможность селянам пользоваться теми же услугами, что и жители городов», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Средства республике выделил Минсельхоз России в качестве субсидирования части процентной ставки. Это позволит продолжить выдачу кредитов со ставкой 3% годовых на покупку и строительства жилья в сельской местности. Первоначальный взнос должен быть не менее 10%.

Ожидается, что второй основной транш поступит в республику после 15 июля.

«Увеличение суммы финансирования не случайно – Удмуртия попала в число пяти российских регионов, где спрос на льготную сельскую ипотеку и объем выданных средств один из самых высоких в стране», — говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии было принято около 4 тыс. заявок на выдачу сельской ипотеки. Сумма одобренных кредитов перевалила за 1 млрд рублей. Получателями стали 529 семей.

Приём заявок стартовал в январе 2020 года. Первую сельскую ипотеку в Удмуртии выдали в марте. Кредит получила семья из Завьяловского района.

12:08, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
14
0
#строительство\n#Ижевск\n#ипотека\n#Удмуртия\n#село

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

09:03, 12 июля, 2020
4276

В ближайшее время в Удмуртии ожидаются грозы

3569
13:59, 13 июля, 2020

В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

2704
09:25, 16 июля, 2020

Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным

2347
12:15, 13 июля, 2020

За прошедшую ночь с улиц Ижевска убрали 10 поваленных деревьев

2311
13:05, 17 июля, 2020

Путин увидел исторический шанс решения жилищного вопроса в России

18:19, 13 июля, 2020
1648

Россияне больше не будут платить за установку электросчётчиков

1548
10:05, 12 июля, 2020

В приморье контрабандист вывез леса из России на сумму 175 млн рублей

1149
16:35, 12 июля, 2020

В горящем здании склада лакокрасочных изделий в Самаре обрушилась кровля

1104
16:45, 13 июля, 2020

На Алтае запретили охоту на сурков из-за угрозы чумы

1089
18:00, 12 июля, 2020

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

15:48, 14 июля, 2020
2210

На пляже Майорки сотни человек устроили «коронавирусную» вечеринку

1398
18:30, 12 июля, 2020

Бесконечный карантин: русский врач из Нью-Йорка рассказал RT о ситуации с коронавирусом в США

1209
13:51, 13 июля, 2020

Продюсер «Американской истории ужасов» экранизирует повесть Стивена Кинга

1137
10:32, 12 июля, 2020

Афроамериканка впервые станет лётчиком-истребителем ВМС США

1134
16:00, 12 июля, 2020

Лонгриды

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020