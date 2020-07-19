На выдачу сельской ипотеки Удмуртия дополнительно получила 150 млн рублей

Сумма выданных кредитов уже превысила 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На выдачу сельской ипотеки Удмуртия получила дополнительные 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Программа льготной ипотеки позволяет комплексно развивать сельские территории. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ремонту Домов культуры. Цель - дать возможность селянам пользоваться теми же услугами, что и жители городов», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Средства республике выделил Минсельхоз России в качестве субсидирования части процентной ставки. Это позволит продолжить выдачу кредитов со ставкой 3% годовых на покупку и строительства жилья в сельской местности. Первоначальный взнос должен быть не менее 10%.

Ожидается, что второй основной транш поступит в республику после 15 июля.

«Увеличение суммы финансирования не случайно – Удмуртия попала в число пяти российских регионов, где спрос на льготную сельскую ипотеку и объем выданных средств один из самых высоких в стране», — говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии было принято около 4 тыс. заявок на выдачу сельской ипотеки. Сумма одобренных кредитов перевалила за 1 млрд рублей. Получателями стали 529 семей.

Приём заявок стартовал в январе 2020 года. Первую сельскую ипотеку в Удмуртии выдали в марте. Кредит получила семья из Завьяловского района.