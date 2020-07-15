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Итоги дня: продажа детского сада №232 в Ижевске, падение надоев из-за жары и открытие бань и саун

18:00, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: продажа детского сада №232 в Ижевске, падение надоев из-за жары и открытие бань и саун
18:00, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
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#образование\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: pexels.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 15 июля, в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, врачи выписали еще 15 выздоровевших. Общее число справившихся с болезнью выросло до 1396 человек.

Решается судьба:

Детский сад №232 в Ижевске закрывать не будут. Собственник – Ижевский механический завод-2 – выставил здание на продажу и будет оказывать услуги до 7 августа. Купить сад намерены городские власти.

Слишком жарко:

Из-за жаркой погоды коровы в Удмуртии стали давать меньше молока. За последние 2 недели надои снизились на 2,2 л. на голову. Потери хозяйств в день составляют около 1,5 млн рублей.

Вновь откроют:

Баням, саунам, соляриям и спа-салонам разрешили возобновить работу в Удмуртии со среды, 15 июля. Также открыться смогут массажные салоны, не имеющие медицинской лицензии.

Не пей:

На дорогах Ижевска в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В рейды сотрудники выйдут с 17 по 19 июля.

18:00, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
200
0
#образование\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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