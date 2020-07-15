В выходные водителей в Ижевске вновь проверят на трезвость

Рейды начнутся 17 июля.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В рейды сотрудники выйдут с 17 по 19 июля.

Жителям напоминают, за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, грозит административная ответственность в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление машиной в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному законодательству»).

Напомним, с начала лета в Удмуртии правоохранители задержали более 800 пьяных водителей.