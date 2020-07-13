Пожарная обстановка в Удмуртии, бои на границе Армении и Азербайджана и компенсация работающим «на удаленке» россиянам: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 13 июля. Начинаем новую рабочую неделю с обзора новостей.

Пожарная обстановка:

Пожаров на территории Удмуртии за выходные не обнаружено. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Наземное патрулирование лесов в Удмуртии ведется по 307 маршрутам протяженностью 15 тыс. км. Кроме того, за лесами наблюдает авиация.

Всего же в этом году зарегистрировано 12 пожаров на площади 0,94 га, что в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Транспорт:

С понедельника, 13 июля, в Ижевске по вечерам возобновляется движение троллейбуса №6.

Расписание: Завод «Нефтемаш» - с 05:41 до 21:28, городок Металлургов - с 05:45 до 21:16, улица Труда - 06:17 - 07:27.

«Удаленка»:

Работающим «на удаленке» россиянам могут компенсировать их расходы на электроэнергию. Об этом пишет «Газета.ru».

Поправки уже одобрил Минтруд. В документе говорится о том, что сотрудник имеет право использовать личное оборудование, программно-технические средства. Кроме того, работник вправе попросить компенсировать амортизацию компьютера.

Столкновение:

Вооруженный конфликт произошел 12 июля на границе Армении и Азербайджана. Об этом пишут «Известия».

По информации Миноборы Азербайджана, на участке Товузовского района военные подверглись артиллерийскому обстрелу. На этом направлении идут бои.

Двое азербайджанских военных погибли, пятеро – получили ранения.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук обвинила Азербайджан в попытке захватить армянский опорный пункт. Нападавшие использовали артиллерийский огонь, но были отброшены.

Напомним, отношения двух государств остаются напряженными из-за Нагорного Карабаха.

Можно отдыхать:

Первой страной, которая откроет границы для россиян, станет Венгрия. Об этом пишут «Известия».

Въезд на территорию будет разрешен с 15 июля. Единственное условие – иметь с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Россия попала в «желтый список», подготовленный властями Венгрии. В отличие от «красного», этот список разрешает въезд для людей с повышенным риском COVID-19. В красный же список попали Украина и Албания.