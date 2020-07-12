В Удмуртии не могут получить детские выплаты 300 человек

Причиной стали неверные реквизиты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии получить детские выплаты не могут 300 человек из-за неверных реквизитов своих банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Удмуртии.

При перечислении денег на счета, они возвращаются обратно, так как в реквизитах получателей имеются расхождения в фамилии.

«Предполагаем, что в период между первой и последующими выплатами родители закрыли банковские счета, либо сменили фамилию и теперь невозможно корректно отправить деньги», — сообщили в пенсионном фонде.

Для приведения данных в порядок родителей просят обратиться на горячую линию Отделения ПФР по Удмуртской Республике по номерам телефонов (3412) 630-404 или 630-405.

Новые реквизиты можно отправить на электронные адреса ovp@019.pfr.ru или BryukhovaN@019.pfr.ru.

Напомним, единовременные выплаты, обещанные президентом России Владимиром Путиным, начали выдавать 1 июня. Обратиться за поддержкой может законный представитель ребенка в срок до 1 октября 2020 года