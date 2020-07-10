Во всех пунктах техосмотра в Удмуртии введут фотофиксацию

Это необходимо для того, чтобы исключить факты продажи поддельных диагностических карт.

Ижевск. Удмуртия. Во всех пунктах технического осмотра автотранспорта в Удмуртии будут вести фотофиксацию. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал начальник Госавтоинспекции Удмуртии подполковник полиции Руслан Набиев.

По его словам, подобное нововведение необходимо для того, чтобы исключить факты продажи поддельных диагностических карт.

Напомним, Минэкономразвития России требовало ввести фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей еще в 2017 году. В ведомстве были обеспокоены массовой продажей диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.