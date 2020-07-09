В Ижевске могут повторить практику льготной стерилизации домашних питомцев

За прошедший месяц операции сделали 265 животным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги первого месячника по льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

В государственных ветлечебницах города за прошедший месяц провели 265 льготных операций. Стерилизацию осуществляли по записи. 90% прооперированных животных — кошки.



Мероприятие оказалось востребованным, поэтому по просьбе жителей будет рассмотрен вопрос о повторении такой практики.

Специалисты отмечают, что стерилизация помогает продлить питомцу жизнь в среднем на 1,5-2 года, снизить его агрессию и тягу к побегам, а также уменьшить численность бездомных животных.