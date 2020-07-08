Итоги дня: награды для лучших учителей в Удмуртии, новые жертвы мошенников и спасение от жары на работе

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 8 июля, в Удмуртии выявили 31 новый случай коронавируса. Врачи выписали еще 45 выздоровевших, одна из заболевших – 87-летняя женщина – скончалась.

Награда для лучших:

12 учителей в Удмуртии получат по 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. Всего на региональный конкурс по выявлению лучших поступило 145 заявок.

Не ведись:

За сутки 21 житель Удмуртии перевел деньги мошенникам. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1,2 млн рублей. В прошлые выходные жертвами злодеев стали 22 человека.

Меры предосторожности:

Жителям Удмуртии рассказали, как легче перенести жару на работе. Например, девушкам следует отказаться от толстого слоя косметики и приторной парфюмерии. Также нужно стараться пить больше воды.