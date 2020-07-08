Операция «Тонировка» стартовала в Удмуртии: за несколько часов сотрудники выявили около 50 нарушителей

Проверки авто продлятся до 18 июля.

Ижевск. Удмуртия. Оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка» стартовало в Удмуртии в среду, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Проверки авто продлятся до 18 июля.

Стоит отметить, что за первые несколько часов сотрудники Госавтоинспекции выявили около 50 машин с тонированными стеклами, которые ограничивают водителям обзор. По каждому случаю составили протокол об административном правонарушении.

«Всего с начала года только в Ижевске выявлено более 2 500 водителей, на передние стекла которых нанесены предметы, ограничивающие обзор с места водителя», – отмечают стражи порядка.