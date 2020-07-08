В Удмуртии 81 супружеской паре вручили медали «За любовь и верность»

Из-за опасности коронавирусной инфекции награждение прошло в особом формате.

Ижевск. Удмуртия. В День памяти святых Петра и Февронии Муромских, 8 июля, в Удмуртии, как и по всей стране, отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, учрежденный в 2008 году, олицетворяет семейное счастье и верность.

К этому дню, вот уже 12-й год подряд, супружеские пары Удмуртии награждают медалями «За любовь и верность». Семьи выбирают по двум основным критериям – муж и жена живут в браке более 25 лет и известны в обществе крепкими, теплыми взаимоотношениям в семье.

По словам министра соцполитики Удмуртии Татьяны Чураковой, в этом году число пар, получивших такое признание в обществе, рекордное – 81. Она также отметила, что ежегодно количество семей, достойных данной награды, увеличивается. Всего с 2008 по 2019 год в Удмуртии вручили уже 840 медалей.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и с её профилактикой в Удмуртской Республике, вручение медалей будет проходить по месту проживания граждан, в формате торжественного приема у главы того или иного муниципального образования, руководителей ведомств, организаций», - отметила Татьяна Чуракова.

В числе награжденных этом году стала и семья Болтачевых из Вавожского района. Поженились они больше 30 лет назад, а знакомы Владимир и Алевтина еще со «школьной скамьи». За годы совместной жизни у них родилось четверо детей. В 2010 году пара взяла под опеку девочку, которую они воспитали как родную дочь. В настоящее время девушка учится в Ижевске на модельера-конструктора. Как сообщили «Сусанину» в отделе по делам семьи Вавожского района, сделать доброе дело Болтачевы решили всей семьей.

«Они всегда являлись участниками различных мероприятий. Трудяги, активисты. Всегда на виду, имеют много увлечений. Глава семьи любит деревообработкой заниматься, мастерить мебель из дерева, сыновья к этому тоже приучены. Мама у них настоящая рукодельница», - рассказали в администрации.

Отметим, поддержка семей – одна из задач нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках его реализации 8 июля награждения супругов пройдут по всей стране.