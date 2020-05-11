Житель Удмуртии заплатит 15 тыс рублей за нарушение карантина

Мужчина вернулся из Москвы.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии за нарушение режима изоляции оштрафовали вернувшегося из Москвы местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба глазовского районного суда.

Установлено, что мужчина вернулся из Москвы 16 апреля и был обязан оставаться на двухнедельной самоизоляции. Вместо этого он, игнорируя разъяснения полицейских, покинул место проживания, и с 16 по 20 апреля находился в подмосковных Мытищах.

В отношении нарушителя завели административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. На судебное заседание мужчина не явился, попросив рассмотреть дело без него. Вину свою он признал.

За нарушение режима самоизоляции суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.