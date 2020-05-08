Итоги дня: перенос праздничных салютов в Удмуртии, поиск медработников и программа Дня Победы

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 8 мая, еще 7 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. 4 случая зарегистрировали в Ижевске, по одному - в Малопургинском, Игринском и Каракулинском районах.

Будет, но позже:

Праздничных салютов в День Победы в Удмуртии не будет. Решение о переносе было принято для того, чтобы уберечь людей от коронавируса. Фейерверки взлетят в небо после парада Победы, который пройдет чуть позже.

Однако празднование Дня Победы все же состоится, но в режиме онлайн. Подробную программу подготовило для вас ИА «Сусанин».

Дефицит кадров:

Младший медперсонал для работы с больными коронавирусом в Удмуртии начали искать через соцсети. Сотрудники требуются в Завьяловскую районную больницу. Кандидатам предлагают до 50 тыс. рублей на руки.

Герой:

Житель Удмуртии спас соседа из горящего дома. Пожар произошел в деревни Старые Какси Можгинского района. Герой на ощупь нашёл мужчину в дыму и тащил до выхода, где ему на помощь пришли другие соседи.