При этом в судах будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ижевск. Удмуртия. Суды в Удмуртии возобновят работу в привычном режиме с 12 мая. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

«Районные суды Удмуртской Республики и мировые судьи начинают осуществлять свою деятельность в полном объеме с 12 мая», – отметили в департаменте.

При этом в судах будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, посетители и сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. На входе в здание желающие могут воспользоваться антисептиком для рук.

Напомним, с 28 марта в связи с введением режима нерабочих дней в судах был приостановлен личный прием граждан, а рассматривать продолжили только дела безотлагательного характера – об избрании, продлении или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних или недееспособных и так далее.