Житель Удмуртии спас соседа из горящего дома

Герой на ощупь нашёл мужчину в дыму.





Можга. Удмуртия. Добровольный пожарный деревни Старые Какси Можгинского района спас своего соседа из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

Деревня считается у пожарных отдалённой. До ближайшей части 26 км. Поэтому первыми на помощь при пожаре приходят добровольцы.

Возгорание произошло 6 мая. Дым, идущий из одноэтажного дома, заметили жители деревни, в том числе и Юрий Журавлёв, являющийся добровольным пожарным. Он тут же бросился на помощь.

«В доме было много дыма, я пытался пробраться в помещение, но сразу стал задыхаться. Выбежал на улицу. С соседом решили попробовать пролезть через окно, разбили его, но и оттуда повалил дым, залезть не получилось», — рассказал Журавлёв.

Тогда доброволец вернулся к двери и стал ползком пробираться внутрь. Дорогу приходилось прокладывать на ощупь. Поиск результатов не приносил, дым уже забивал лёгкие и Юрий Журавлёв выбрался наружу, чтобы отдышаться. По пути он услышал храп справа от себя, но сил уже не было.

«Выбрался на улицу, крикнул мужикам, что он живой, надо доставать», — вспоминает доброволец.

Сделав пару глотков воздуха, мужчина бросился обратно в дом. С трудом найдя хозяина, он начал его вытаскивать на улицу. Сил практически не оставалось, но на помощь пришли соседи, стоявшие у входа, и помогли обоим выбраться.

Затем Юрий Журавлёв вместе с другими добровольными пожарными начал тушить возгорание.

МЧС России по Удмуртии выразило мужчине благодарность и будет ходатайствовать о представлении Журавлёва к награде.