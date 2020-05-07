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Итоги дня: вылечившиеся от коронавируса жители Удмуртии, спасение подростков в Сарапуле и рассказ о Covid-19 из первых уст

18:00, 07 мая, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: вылечившиеся от коронавируса жители Удмуртии, спасение подростков в Сарапуле и рассказ о Covid-19 из первых уст
18:00, 07 мая, 2020
Ксения Чернова
1037
0
#медицина\n#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг в Удмуртии выявили еще 1 заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, в этот день 22 пациентов выписали после лечения, один человек – 72-летний мужчина – скончался.

Единственные в России:

А вот накануне, 6 мая, Удмуртия была единственным регионом России, в котором не зарегистрировали ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

#лучшедома:

Четыре подростка из Сарапула нашли лодку и уплыли кататься по Каме. У них не было ни весел, ни спасательных жилетов, течение вынесло лодку к затопленному острову. Подросткам понадобилась помощь спасателей.

Интервью с врачом:

О пандемии – из первых уст. Ижевский врач, работающий с больными Covid-19, рассказала ИА «Сусанин», как перестроилась работа медучреждения, о неожиданных вопросах и том, что пациенты не помнят своих героев.

18:00, 07 мая, 2020
Ксения Чернова
1037
0
#медицина\n#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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