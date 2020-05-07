Итоги дня: вылечившиеся от коронавируса жители Удмуртии, спасение подростков в Сарапуле и рассказ о Covid-19 из первых уст

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг в Удмуртии выявили еще 1 заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, в этот день 22 пациентов выписали после лечения, один человек – 72-летний мужчина – скончался.

Единственные в России:

А вот накануне, 6 мая, Удмуртия была единственным регионом России, в котором не зарегистрировали ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

#лучшедома:

Четыре подростка из Сарапула нашли лодку и уплыли кататься по Каме. У них не было ни весел, ни спасательных жилетов, течение вынесло лодку к затопленному острову. Подросткам понадобилась помощь спасателей.

Интервью с врачом:

О пандемии – из первых уст. Ижевский врач, работающий с больными Covid-19, рассказала ИА «Сусанин», как перестроилась работа медучреждения, о неожиданных вопросах и том, что пациенты не помнят своих героев.