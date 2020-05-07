Режим самоизоляции могут поэтапно снять в Удмуртии до конца мая

Об этом глава республики сообщил во время общения со студентами-медиками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии готовится программа поэтапного выхода республики из режима самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время онлайн-встречи со студентами-медиками и ординаторами в четверг, 7 мая.

«Мы готовим поэтапно, пока предварительно, до конца мая, мероприятия, в результате которых будем снимать практически режим самоизоляции и возвращать республику к нормальной жизни», — сообщил Александр Бречалов.

При этом он не исключил и возможность пролонгации процесса до конца 2020 года. Это зависит от развития эпидемиологической ситуации в республике. Её глава подчеркнул, что населению придётся соблюдать ряд правил в это время.

«Мы готовим новые «правила жизни» <…> в условиях с некоторыми ограничениями мы будем жить ещё достаточно долго. Речь не идёт о жёстком формате самоизоляции или каких-то карантинных мероприятиях, хотя и это возможно», — сказал молодым медикам руководитель Удмуртии.

Он также отметил, что вместе с поколением нынешних студентов-медиков и ординаторов предстоит переформатировать систему здравоохранения Удмуртии.

«Нам предстоит переформатировать здравоохранение. Чтобы не попадать в ситуацию, когда мы в экстренном режиме подводим к койкам кислород, покупаем КТ и так далее. Нам нужно переформатировать нашу жизнь с учётом новых реалий», — резюмировал Александр Бречалов.