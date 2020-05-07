Экзамены для водителей возобновят в ГИБДД Удмуртии с 12 мая

Приём осуществляется на все категории и подкатегории.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии возобновляет приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Как сообщили в 1-м отделе управления ГИБДД МВД по республике, принимать экзаменуемых начнут во вторник, 12 мая.

«Начиная с 12 мая Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике возобновляет приём экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий, в том числе у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Напомним, во время действия режима самоизоляции в конце апреля свою работу в Удмуртии возобновили автошколы.

Также в ГИБДД отметили, что организация приёма заявителей по предоставлению государственных услуг по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений осуществляется в прежнем порядке по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.