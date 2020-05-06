Селянам Удмуртии предложили провести крестьянские салюты

Их призывают провести в деревнях Завьяловского района.

Завьялово. Удмуртия. Жителей Завьяловского района Удмуртии призвали организовать крестьянские салюты 9 мая. Как сообщила газета «Пригородные вести», с такой инициативой выступил депутат Госсовета республики Михаил Лебедев.

«В память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в знак безмерного уважения к трудовому подвигу <…> в целях патриотического воспитания молодёжи на примере своего поселения призываю всех неравнодушных жителей нашего района провести акцию памяти во всех деревнях наших поселений — крестьянский салют в честь 75-летия великой Победы», — передаёт издание призыв парламентария.

Михаил Лебедев предложил, учитывая, что многие воины уходили на фронт с полей, 9 мая 2020 года в 22:00 произвести салюты на территориях сельских поселений. Депутат напомнил, что тем селянам, кто откликнется на инициативу, необходимо учитывать действующий в Удмуртии режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также необходимость соблюдения правил техники безопасности во время проведения салютов.