Итоги дня: доход депутатов Госсовета Удмуртии, начало гидравлических испытаний в Ижевске и аномальная жара

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на утро 6 мая в Удмуртии нет новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 344 факта заболевания. 69 человек выздоровели, 10 – скончались.

Смена сезона:

В Ижевске в среду, 6 мая, завершился отопительный сезон и начались гидравлические испытания. В Глазове батареи отключат в четверг, 7 мая.

Рейтинг:

ИА «Сусанин» составило топ-10 депутатов Госсовета Удмуртии по уровню их доходов за прошлый год. Тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась. Наибольшую сумму задекларировал Владимир Паршин.

Кроме того, свои доходы задекларировали депутаты Городской думы Ижевска.

О погоде:

Аномально жаркая погода ожидается в Ижевске в ближайшие дни. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7 и больше градусов. На следующей неделе начнется похолодание.