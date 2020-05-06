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Зампред Госсовета Удмуртии: дни без зараженных коронавирусом не должны нас расслаблять

13:40, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
Зампред Госсовета Удмуртии: дни без зараженных коронавирусом не должны нас расслаблять
13:40, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
208
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#коронавирус\n#самоизоляция
Фото: pixabay.com
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Парламентарий с врачебным стажем уверена, что «жить с эпидемией будем ещё долго».

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова призвала не расслабляться в период действия режима самоизоляции. Об этом она сказала во время онлайн-брифинга в среду, 6 мая.

«Вчерашние сутки не принесли ни одного положительного результата анализов на коронавирус, но это ничего не значит. Жить с эпидемией мы будем ещё долго. Такие дни не должны нас расслаблять», — сказала Надежда Михайлова.

Напомним, в Удмуртии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом.

Зампредседателя Госсовета республики подчеркнула, что Удмуртия полностью готова к возможному развитию эпидемии: «В регионе работает сеть обсерваторов и пунктов временного размещения. Сегодня принято очень много решений и действий для профилактики и предотвращения распространения инфекции. За короткий период 70% коек подключили к кислороду».

Также Надежда Михайлова прокомментировала многочисленные комментарии в соцсетях относительно характеристики показателя смертность при коронавирусе. Парламентарий подчеркнула, что эпидемия прошла ещё весьма короткий срок и путь, а потому говорить о подобной статистике рано.

«Официального показателя как расчёта процента от числа выявленных больных нет вообще. Судить, высокий или низкий, некорректно», — сказала Михайлова.

Она отметила, что медиков волнует качественный показатель. Например, предотвратимая смертность — своевременное обращение, отсутствие ошибок в лечении — в результате пациент выздоравливает. Напротив, непредотвратимая смертность — несмотря на все меры, у пациента есть осложнения несовместимые с жизнью — человек всё равно умирает.

В таких случаях коронавирус стал катализатором. По словам Надежды Михайловой, это говорит о том, что есть определённые группы риска: «Возраст, наличие хронических заболеваний. Такие люди должны быть как можно жёстче изолированы от любых контактов».

Глава Минздрава Удмуртии Георгий Щербак также акцентировал внимание на этом во время брифинга.

«Девять из десяти умерших — пациенты первой ГКБ. На момент госпитализации коронавируса в больнице не было, но пациенты страдали букетом хронических заболеваний. Основной причиной смерти стала не коронавирусная инфекция. Об этом говорит и тот факт, что они даже не были подключены к ИВЛ. У данных пациентов не развивалась пневмония», — сообщил Щербак.

Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин

Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий

13:40, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#коронавирус\n#самоизоляция

 

 

 


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