Гидравлические испытания в Ижевске, шопинг от усталости у россиян и новые случаи коронавируса в Китае: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро среды, 6 мая, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Гидравлические испытания:



В Ижевске стартуют гидравлические испытания. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.



Первый этап на участке теплотрассы по улице Удмуртской (на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова) пройдет без отключения жителей от горячего водоснабжения.



Всего до 15 августа запланировано 29 этапов испытаний. Второй этап начнется с 12 мая и продлится 13 дней. Это коснется следующих домов:



— Вадима Сивкова 182, 184, 186, 188, 194, 259а, 265а;

— Карла Маркса 218, 222, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;

— Красногеройская 12, 14, 16, 20, 21, 25, 35;

— Кирова 111, 111а, 111б, 113;

— Коммунаров 285;

— Красноармейская 173, 175;

— Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52;

— Максима Горького 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 156а;

— Милиционная 4, 14;

— Пушкинская 202, 204, 206, 213, 215, 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

— переулок Широкий 277.

Ремонт трамвайных путей:



В Ижевске начался ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».



Для проведения работ сузят проезжую часть дороги улицы Кирова по направлению от улицы Максима Горького к Пушкинской.

6 мая расписание трамваев №1, 2, 4, 7, 9, 10 останется прежним, однако 7 мая с 9:00 по 9 мая 5:00 закроют движение маршрутов №2 и №9 на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кирова.

Движение транспорта организуют:



— 2 маршрут: улица Промышленная — улица Ленина — Центр;

— 7 маршрут: Кинотеатр «Аврора» — Буммаш с 5:50 до 23:00.



Расписание трамваев №1 и №10 в городок Металлургов не изменится. Закроют маршруты №4 и №9.

Шопинг от усталости:



Жители городов-миллионников России увеличили незапланированные траты на шопинг. Об этом пишет РБК.



По мнению экспертов, это связано с усталостью от режима самоизоляции.

По данным исследований агентства маркетинговых исследований Wanta Group, за неделю с 27 апреля по 3 мая самая высокая доля незапланированных трат пришлась на лекарства, маски и антисептики (16%). Также участники исследования чаще всего незапланированно покупали одежду, косметику, товары для дома (14%), готовую еду (9%) и продукты питания (2%).

Новые случаи коронавируса в Китае:



В Китае за сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет RT.



Диагноз зарегистрировали в провинции Шэньси у приехавших из-за границы. Также в Шанхае подозревают Covid-19 ещё у 3 человек.



Летальных исходов от коронавирусной инфекций за сутки не зафиксировано.



Напомним, что 26 апреля в больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией.