Самолетом их доставят в Уфу.

Ижевск. Удмуртия. Застрявшие в Турции туристы из Удмуртии получили возможность вернуться домой. Во вторник, 5 мая, их доставят в Уфу рейсом Анталья-Ростов-на-Дону-Уфа-Москва («Шереметьево»), сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

Вместе с путешественниками из Удмуртской Республики прилетят жители Башкирии, Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа

«Большинство из прибывших пассажиров будут переданы представителям субъектов Российской Федерации, в которых они зарегистрированы, для доставки их автомобильным транспортом к обсерваторам регионов проживания», – говорится в сообщении.

Ранее шанс вернуться домой предоставили тем, кто отдыхал на Гоа, Бали, в ОАЭ и Таиланде.