Участников первомайского пикета оштрафовали в Ижевске

Физическая сила при задержании не применялась.

Ижевск. Удмуртия. Участников первомайского пикета у памятника Ленину в Ижевске оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днём 1 мая на площадке у памятника Ленину на улице Советской в Ижевске 20 человек провели публичное мероприятие в форме пикетирования. Уведомление о проведении публичного мероприятия в администрацию города ими не подавалось.

В связи с этим шестерых активных участников мероприятия задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы по части 5 статьи 20.2. КоАП России. Кроме того, за нарушение режима самоизоляции в связи с введением на территории Удмуртии режима повышенной готовности в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП России.

В МВД отметили, что физическая сила и спецсредства в отношении задержанных не применялись. За нарушение установленного порядка проведения пикетирования каждому из указанных лиц суд назначил штрафа в 5 000 рублей. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности — штраф в 1 000 рублей.

По сообщению телеграмм-канала «Тёмная Удмуртия», собравшиеся на пикет являются участниками движения «Граждане СССР», которые не признают действующее государство — Российскую Федерацию