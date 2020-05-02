Более 1000 человек потеряла Удмуртия за первый квартал 2020 года за счет естественной убыли

Основная причина смерти — болезни системы кровообращения.

Ижевск. Удмуртия. В первом квартале 2020 года Удмуртия потеряла за счёт естественной убыли населения более тысячи человек. Такие данные привёл Удмуртстат.

Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2020 года составляла 1501 тыс. человек. В городах проживало 992,2 тыс. человек, на селе — 508,8 тыс. человек. За первый первый квартал 2020 года численность сократилась за счёт естественной убыли на 1 079 человек (за аналогичный период 2019 года естественная убыль населения составила 944 человека).

За три месяца 2020 года родилось 3 437 детей (на 83 ребёнка меньше, чем за тот же период 2019 года), умерло 4 516 человек (на 52 человека больше), в том числе 15 детей в возрасте до 1 года (на одного ребёнка меньше).

Отмечается, что основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших. На втором месте — новообразования (16%), на третьем — несчастные случаи и старость (по 7%).

При этом в январе-марте 2020 года в Удмуртии зарегистрировали 1 315 браков, что на 55 браков меньше, чем в том же периоде 2019 года. Число актовых записей о расторжении брака уменьшилось на 84 и составило 1 227.