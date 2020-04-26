Пассажиров в Удмуртии обязали указывать контактные данные при покупке билетов на поезд

Правило действует с 23 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиров в Удмуртии обязали указывать контактные данным при покупке билетов на поезд. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Правило действует с 23 апреля. Все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе, на сайте РЖД или в мобильном приложении должны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда. Подобная услуга бесплатна, а контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Напомним, что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.