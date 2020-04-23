Итоги дня: потери бюджета Ижевска из-за пандемии, памятка для нуждающихся в госпитализации и предупреждение для водителей

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Недостаток средств бюджета Ижевска в 2020 году составит 2,5 млрд рублей. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев на сессии Гордумы в четверг, 23 апреля, это связано с пандемией коронавируса.

Поддержка:

В Удмуртии возобновили выдачу продуктовых наборов семьям с детьми. В сутки специалисты формируют по 10 тыс. наборов, каждый из которых рассчитан на 14 дней и включает 14 позиций. Первые обновленные сухпайки уже направили в районы.

Не забудь!

Жителям Удмуртии рассказали, какие вещи необходимо брать с собой при госпитализации из-за коронавируса. Список самого нужного опубликовал Минздрав России. В нем документы, средства личной гигиены, гаджеты и антисептики.

Будьте осторожны:

Водителям-новичкам в Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок из-за снегопада. Мокрый снег и понижение температуры могут серьезно осложнить дорожную ситуацию.