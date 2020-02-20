Итоги дня: передача школ в собственность Удмуртии, проверка роллов в Ижевске и звезда на Дне города

Обзор главных новостей четверга.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о самых интересных новостях четверга, 20 февраля

Удобнее ходить:

27 тротуаров дополнительно отремонтируют в Ижевске этим летом. Список пополнили объекты, выбранные Общественной палатой города, жителями и надзорными органами.

Новый уровень:

Три лицея и 11 школ Ижевска передадут в республиканскую собственность. Некоторые депутаты оказались не согласны с решением опасаясь того, что учреждения станут «ещё более элитными».

Всё своё:

Места для садоводов-любителей будут бесплатно выделять на ярмарках в Удмуртии. Депутаты обсудили законопроект, который изменит порядок проведения ярмарок.

Знаем, что едим:

Кишечную палочку нашли в роллах четырех служб доставки Ижевска. Всего специалисты проверили 16 организаций.

На центральной сцене:

В Ижевске выбирают артиста, который выступит на Дне города. По состоянию на вечер четверга в голосовании лидирует Егор Крид.