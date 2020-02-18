Удмуртия в 2019 году получила на развитие железных дорог 3 млрд рублей

2019 год стал периодом обновления подвижного состава.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожная инфраструктура Удмуртии в 2019 году получила на развитие 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

В целом за 2019 год в Горьковскую ЖД инвестировали 38 млрд рублей.

«Прошлый год стал временем обновления подвижного состава. Четыре из пяти приобретённых нами рельсовых автобусов сейчас курсируют по Удмуртии. Закуплено 20 новых тепловозов. Все они приписаны к республике», - сказал Анатолий Лесун.

Напомним, что в данный момент идёт реконструкция станции Балезино. По словам Анатолия Лесуна, на эти цели до 2023-2024 годов выделили 4 млрд рублей. Первый этап работ уже завершён. Станция стала способна принимать поезда длинной в 100 вагонов и более.

Также отметим, что с 18 февраля маршрут пригородного поезда Ижевск-Балезино продлили до Глазова.