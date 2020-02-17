«Нагорное кладбище» Воткинска могут включить в перечень объектов культурного наследия

Некрополь основали в городе-заводе в 1812 году.

Воткинск. Удмуртия. «Нагорное кладбище» в Воткинске могут включить в список объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в агентстве по госохране ОКН Удмуртии.

Рекомендовать включить некрополь в «Перечень выявленных объектов культурного наследия» единогласно решили члены экспертного совета при госоргане. Теперь вопрос включения рассмотрят в самом агентстве.

Само кладбище открыли в 1812 году. Это единственное кладбище в Удмуртии, где в большом количестве сохранились дореволюционные захоронения вместе с памятниками. Здесь покоятся первые поселенцы рабочего посёлка при Воткинском заводе, семейный врач Чайковских Сильвестр Тучемский, священнослужители, выдающиеся воткинцы, а также погибшие в годы Великой Отечественной войны.

При этом некрополь расположен в центре жилого района и через него проходят пешеходные тропинки, по которым ежедневно ходят местные жители. Многие надгробия также имеют и художественное значение.

«Здесь использованы различные малые архитектурные формы: капители, колонны, тумбы, саркофаги, плиты… Введены элементы художественного литья, резьба по камню, скульптура. Разнообразие материалов, приёмов и форм позволяет считать историческое кладбище у Спасо-Преображенской церкви уникальным музеем под открытым небом», — гласит историческая справка на сайте епархии.