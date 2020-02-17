Предприниматель из Ижевска выиграл в интеллектуальной викторине «Своя игра»

Программа вышла в эфир в субботу, 15 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматель из Ижевска Рустем Юсупов выиграл в субботнем эфире телепередачи «Своя игра» на НТВ. Программу показали 15 февраля.

Знаток из Ижевска мерился знаниями со сценаристом из Санкт-Петербурга Светланой Орловой и юристом Юлией Кулаковой из Ярославля.

Первый раунд для ижевчанина оказался неудачным, но уже во второй части игрок смог опередить соперниц по количеству очков. На вопросе-аукционе Рустем Юсупов рискнул всем накопленным, но не смог верно ответить на вопрос. Несмотря на ошибку, знаток вновь смог стать лидером и выйти в финал с преимуществом.

В финальной игре Рустем Юсупов неверно ответил на вопрос ведущего, но грамотная ставка позволила ему выиграть.

Напомним, в 2018 году в викторине «Своя игра» победил журналист из Ижевска Евгений Кандаков.