Итоги дня: нападение на предпринимателя в Ижевске, возвращение «компостера» и новый запрет для врачей Удмуртии

Обзор интересных новостей дня от корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» рассказывает о самых интересных новостях четверга.
Заплатите за проезд:
В одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания. Аппарат помогает решить проблему в ситуации, когда кондуктор не успевает выдавать билеты всем пассажирам.
Труд:
В 2019 году в Удмуртии трудовые инспекторы расследовали 91 несчастный случай на производстве, из которых 29 оказались смертельными. Это самый низкий уровень травматизма за последние шесть лет.
Угроза:
Житель Ижевска ворвался в кабинет предпринимателя, устроил там драку и угрожал мужчине пистолетом. Злоумышленника задержали.
Солнечные дети:
В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от новорожденных с синдромом Дауна. Также медработникам запретили высказывать свое мнение о жизни особенного малыша.
Любовь:
14 февраля в 18:00 жителей Ижевска приглашают отметить День всех влюбленных на Мишкином катке в парке Кирова. Горожан ждет дискотека, конкурсы.