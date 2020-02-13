Итоги дня: нападение на предпринимателя в Ижевске, возвращение «компостера» и новый запрет для врачей Удмуртии

Обзор интересных новостей дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» рассказывает о самых интересных новостях четверга.

Заплатите за проезд:

В одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания. Аппарат помогает решить проблему в ситуации, когда кондуктор не успевает выдавать билеты всем пассажирам.

Труд:

В 2019 году в Удмуртии трудовые инспекторы расследовали 91 несчастный случай на производстве, из которых 29 оказались смертельными. Это самый низкий уровень травматизма за последние шесть лет.

Угроза:

Житель Ижевска ворвался в кабинет предпринимателя, устроил там драку и угрожал мужчине пистолетом. Злоумышленника задержали.

Солнечные дети:

В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от новорожденных с синдромом Дауна. Также медработникам запретили высказывать свое мнение о жизни особенного малыша.

Любовь:

14 февраля в 18:00 жителей Ижевска приглашают отметить День всех влюбленных на Мишкином катке в парке Кирова. Горожан ждет дискотека, конкурсы.