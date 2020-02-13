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Инвестиционный прорыв Удмуртии, новый обитатель ижевского зоопарка и штрафы ГИБДД: что произошло минувшей ночью

08:00, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
Инвестиционный прорыв Удмуртии, новый обитатель ижевского зоопарка и штрафы ГИБДД: что произошло минувшей ночью
08:00, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
349
0
#инвестиции\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#отпуск\n#водители\n#Ижевский зоопарк
Фото: arzik2
349
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый день начинаем с обзора новостей.

Прорыв:

Удмуртия вошла в 20-ку российских регионов, совершивших в 2019 году инвестиционный прорыв. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА).

По итогам 2019 года агентство повысило рейтинг Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Регионы смогли повысить заинтересованность во вложениях в экономику.

Пополнение:

В зоопарке Ижевска у пары альпак Лилит и Патрика появился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Малышу всего две недели, но уже каждый день альпашонок выходит погулять на полчаса в вольер с козочками и овечками.

Сотрудники  отмечают жизнерадостность, дружелюбность и активность малыша. В связи с этим, возможно он будет экспонироваться на площадке детского зоопарка, где его можно будет погладить и сфотографироваться  с ним.   

Штрафы:

За 2019 год количество штрафов ГИБДД составило 142,1 млн рублей, что на 14 млн выше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».

До ФССП дошло35 млн постановлений, что на 8 млн больше, чем в 2018 году.

Всего водители должны были заплатить 29 млрд рублей, однако 10 млрд взыскать еще не удалось. Средняя «цена» штрафа составила 828 рублей.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Москве, Московской и Свердловской областях,  Краснодарском крае и Татарстане.

Планы поменялись:

Из-за вспышки китайского коронавируса каждый 8-й россиян изменили планы на отпуск. Об этом пишет Лайф.ru.

6% вообще отказались от полета на отдых, а еще 6% - от отдыха в Азии. Остальные 88% никак не отреагировали на угрозу вируса.

Что касается работы, то только 3% отменили командировки.

Переговоры:

С конца прошлого года Белый дом в США ищет человека, который сможет занят должность посланника для переговоров с Россией по контролю над вооружением. Об этом пишет РБК.

Ему предстоит вести переговоры с Москвой по вопросу сокращения запасов ядерного оружия. Поиски такого человека могут задержать принятие Дональдом Трампом решения о продлении Договора о сокращении наступательных вооружений.

08:00, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
349
0
#инвестиции\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#отпуск\n#водители\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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