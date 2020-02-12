В Удмуртии выросли в цене загородные дома

Дачи в республике стали одними из самых дешёвых в России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средняя цена на загородный дом в 2019 году составила 21,4 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает «Авито. Недвижимость».

Удмуртия в четвёртом квартале 2019 года заняла десятое место среди регионов по доступности загородных домов. Цена за квадратный метр выросла на 1% и составила 21,4 тысячи рублей.

Спрос на недвижимость вне города в России вырос на 17,5%, предложение – на 16,6%. Самые высокие цены на Камчатке – 44,4 тысячи рублей за квадратный метр, дешевле – в Архангельской области, где квадрат стоит 15 тысяч рублей.

С другой стороны, дачи в 2019 году стали более доступны. Цены на них снизились на 5%. В Удмуртии квадратный метр будет стоить 8,5 тысячи рублей – это вторая строчка среди всех регионов. Впереди только упомянутая Архангельская область с 7,3 тысячи рублей. А вот дача в Крыму обойдется в 29,5 тысячи рублей за квадрат – это самая высокая цена в России.

Напомним, что в 2019 году стоимость квадратного метра в новостройках перешагнула планку в 50 тысяч рублей.