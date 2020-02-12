11 тыс юбилейных медалей вручат жителям Удмуртии к 75-летию Великой Победы

Наградой удостоят ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии 9 мая жителям Удмуртии вручат 11 тыс. юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, награда была учреждена президентом России в 2019 году. Её вручают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей.

Первые медали Владимир Путин вручил 18 января в день прорыва блокады Ленинграда. В Удмуртии первой такой наградой 9 февраля удостоили жительницу деревни Докша Маргариту Никулину.

Напомним, ранее стало известно, что Удмуртия изготовит медали или знаки отличия для участников юбилейного парада Победы республики.

Также отметим, что из регионального бюджета в этом году выделят более 17 млн рублей на выплаты ветеранам и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.