Эсперанто в Нацбиблиотеке Удмуртии, необычная вакансия в Глазове и первая вакцина от коронавируса: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 12 февраля. Начинаем день с традиционного обзора новостей.

Эсперанто:

В Национальной библиотеке Удмуртии 15 февраля пройдет первое занятие из цикла по изучению по эсперанто. Жителей приглашают на урок, сообщается на сайте учреждения. Начало в 16:00.

Отмечается, что эсперанто имеет всего 16 правил, его словарь состоит из слов, корни которых являются общими для основных европейских языков.

Вот так работа:

На сайте «SuperJob» появилась необычная вакансия – ловец кур в Глазове. От работника требуется ловить курицу в загоне, засовывать ее в клетку, а затем ставить ее на трактор.

Иногородним работодатель готов предоставить жилье за счет организации, бесплатные обеды. Работать предстоит по 11 часов 6 дней в неделю. Зарплата начинается от 33 000 тыс. рублей, гарантирован соцпакет.

Непогода:

В Иране из-за снегопадов погибли не менее 7 человек. Об этом пишут «Известия».

Пять человек погибли от оползня в Рудбаре, двое – из-за падения и обрушения крыши в Реште, еще четыре человека были госпитализированы.

Непогода вызвала на севере Ирана перебои с электричеством и связью, в школах из-за снегопада объявили выходные.

Поправка:

В проект закона о внесении поправок в Конституцию России предложили внести положение о возможности бывших президентов страны пожизненно входить в состав Совета Федерации. Об этом пишет РБК.

Бывший глава государства будет вправе отказать от работы в верхней палате.

По мнению автора поправок, люди, занимавшие пост президента, имеют опыт и знания, что может принести пользу в работе Совета.

Вакцина:

Всемирная организация здравоохранения сообщила, когда будет готова первая вакцина от коронавируса. По словам гендиректора организации Тедроса Адхана Гебрейесуса, это может произойти только через полтора года, пишут «Известия».

Ранее ВОЗ дала официальное название коронавирусу — COVID-2019, где CO - коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

В Китае число заболевших новым вирусом превысило 42 тыс. человек. Вирус распространился и на другие страны. Так, в Германии число зараженных достигло 16.