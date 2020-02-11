Удмуртия вошла в число регионов с самыми «жесткими» коллекторами

Часто сотрудники специализированных фирм не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, в которых коллекторы пользуются самыми «жесткими» методами. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Всего в 2019 году в России сотрудники надзорного органа выявили более 500 нарушений закона при возврате коллекторами просроченной задолженности. Часто сотрудники специализированных фирм не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками.

Так, например, факты «оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан» выявили в Удмуртской Республике. В этот же список попали Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская и Ярославская области.

В Удмуртии коллекторы также распространяли конфиденциальную информацию и персональные данные должников. Подобные нарушения выявили также в Башкортостане, Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской, Пермской, Ростовской и Ярославской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.