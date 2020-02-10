7 тонн «хлебных ушек» съели жители и гости Ижевска на Всемирном дне пельменя

Всего к празднику присоединились 18 районов республики.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 8 февраля, жители Ижевска отметили Всемирный день пельменя. В этот день гости праздника съели около 7 тонн «хлебных ушек», сообщают организаторы.

Напомним, пельменная неделя стартовала 31 января. Горожане посещали мастер-классы по лепке пельменей, творческие мастерские, библиотечные чтения, театральные представления. Всего в рамках шестого ежегодного фестиваля по всей Удмуртии прошло более 160 мероприятий, а их участниками стали свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В самый главный день празднования к Ижевску присоединились жители других городов и даже стран, с главной сцены Удмуртия через прямое включение «увиделась» с Эстонией, Мордовией, Москвой и Санкт-Петербургом. Также к фестивалю в этом году подключились 18 районов республики.

Отметим, Всемирный день пельменя был посвящен удмуртскому фольклору и прошел под названием «Ческыт выжыкыл» — Вкусная сказка. По словам министра национальной политики Удмуртии Ларисы Бурановой, в этом году заработала новая развлекательная площадка – квест «Великая книга». С помощью подсказок персонажей удмуртской мифологии гостям предстояло восстановить Великую книгу, в которой содержится вся мудрость удмуртского народа. Горожане состязались в ловкости, боролись мешками, а рядом в шести испытаниях своими силами мерялись богатыри — Батыры. «В удмуртских легендах они пинают кочки болотные, мы адаптировали эту историю в эстафетные игры», - добавила Буранова. Новинкой фестиваля стал и забег «PelmenRun». Участие в нем приняли около 120 человек.

Всемирный день пельменя в Ижевске: как это было Uploaded by ИА Сусанин on 2020-02-10.

По традиции главной площадкой стал «Пельменный СЪЕСТ», где можно было попробовать пельмени с пестиками, мясом, щукой и салом, квашеной капустой, копченые, «на дровах», и другие.

В конце дня традиционно был разыгран годовой запас пельменей. Мешок с 50 кг забрал многодетный отце из Ижевска.