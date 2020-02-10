Житель Ижевска успел спасти похищенную машину из авторазбора в Татарстане

Потерпевший сдал свой автомобиль в аренду.

Ижевск. Удмуртия. Житель Татарстана обманом похитил автомобиль у жителя Ижевска, а затем сдал его в авторазбор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В августе 2019 года злоумышленник через объявление взял у ижевчанина в аренду машину, якобы для перевозки груза в Башкирию. Получив от будущего арендатора фотографии паспорта и водительского удостоверения, автовладелец на встрече передал ему ключи.

Позже потерпевший через специальные группы в соцсетях узнал, что информация на документах, которые ему прислал «грузоперевозчик», не соответствует действительности и что его новый клиент уже не раз обманывал честных граждан, похищал их автомобили и сдавал на разборку.

Ижевчанин по системе слежения нашёл свой автомобиль в Татарстане на одном из авторазборов. Автомобиль получилось вовремя спасти и вернуть домой. После этого мужчина обратился в полицию.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 47-летний уроженец Татарстана. Сейчас он находится в одном из следственных изоляторов Пермского края по подозрению в совершении аналогичного преступления.