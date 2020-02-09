Макеты необходимы для того, чтобы дисциплинировать водителей и заставлять их двигаться с корректной скоростью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определились с местами установки макетов машин ДПС. Об этом сообщает ГТРК Удмуртия со ссылкой на радио КП-Ижевск.

Всего в Удмуртской Республике появится 10 макетов. Их установят в Сарапуле, на трассах Воткинск – Чайковский, Воткинск – Кельчино (Кельчинский тракт) в сторону Пермского края, Ижевск – Ува, Ижевск – Сарапул, Глазов – Юкаменское, окружное шоссе Глазова. Ещё два будут установлены на дороге Ижевск – Воткинск.

Макеты необходимы для того, чтобы дисциплинировать водителей и заставлять их соблюдать ПДД. Однако на указанных участках одновременно будет проводиться и реальный контроль за дорожной ситуацией.