В Ижевске не могут найти пропавшего гражданина Перу

Сведений о нём нет с середины декабря.

Ижевск. Удмуртия. Около полутора месяцев в Ижевске разыскивают гражданина Перу, пропавшего почти сразу после приезда в столицу Удмуртии. Об этом сообщается в группе «ПСО Регион 18» «ВКонтакте».

«Гражданин Республики Перу Альфредо Максимо Уэрта Мендоса 1973 года рождения приехал в Ижевск 13 декабря 2019 года. Последний раз выходил на связь с близкими через несколько дней после прибытия. Дальнейшее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, джинсы.

Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии «ПСО Регион 18»: 8 951 195 29 71, либо в полицию – 02 (с мобильного 102).