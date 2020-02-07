В хоккейном клубе «Ижсталь» частично погасили задолженность по зарплате

Размер общих выплат составил 727 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии установила задолженность по зарплате в хоккейном клубе «Ижсталь». Как сообщили «Сусанин» в ведомстве, данный факт обнаружили в ходе проведения плановой выездной проверки.

Глубина задолженности по заработной плате охватывает частично декабрь 2019 и января 2020 годов. По результатам проверки Гострудинспекция выдала обязательное для исполнения предписание о погашении этой задолженности. Установленный срок — 4 февраля 2020 года. Информацию об исполнении в ведомстве ожидали получить 6 февраля.

Отметим, что ассоциация «Хоккейный клуб "Ижсталь"» частично погасила задолженность по зарплате в размере 727 тысяч рублей.