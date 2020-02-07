В Ижевске умер бывший управляющий филиала Внешторбанка

Прощание состоится 8 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 6 февраля, в Удмуртии скончался бывший управляющий филиала Внешторбанка в Ижевске Николай Михайлович Копысов.

Родился он в 1948 году, окончил Сарапульский радиотехнический техникум. Был членом КПСС, являлся народным депутатом СССР от Автозаводского территориального избирательного округа № 392.

Работал на Ижевском радиозаводе регулировщиком, после чего стал членом комиссии Совета Союза по вопросам транспорта, связи и информатики.

С 1995 года по 2011 руководил филиалом Внешторбанка в Ижевске.

Прощание с Николаем Копысовым состоится 8 февраля в 12:00 по адресу: Ключевой поселок, 8, корпус 1.