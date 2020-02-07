С начала года ижевские стражи порядка выявили почти 200 водителей, севших за руль «под градусом».

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость проведут в Ижевске в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республике.

С начала года ижевские стражи порядка выявили почти 200 водителей, севших за руль «под градусом».

«Сотрудники ГИБДД напоминают, если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, с признаками опьянения, сообщите о данном факте по телефону 112, 02», – говорится в сообщении.