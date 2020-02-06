Итоги дня: агитпоезд в Ижевске, национальная гимназия в Глазове и собранные средства для осиротевших детей

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 6 февраля, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что через 3 месяца в Ижевск прибудет агитационный поезд «Эшелон Победы». Он проедет через 13 городов. В составе будет военная техника, музей артефактов.

Помощь:

Для трёх сирот, потерявших родителей в массовой аварии под Ижевском, неравнодушные люди собрали 150 тысяч рублей. Один из жителей пожертвовал почти 66 тыс. рублей.

Не скрывать:

11 депутатов Госсовета Удмуртии и 9 депутатов гордумы Ижевска привлекли к мере ответственности в виде предупреждения. Причиной стало предоставление недостоверных сведений о доходах, имуществе.

Дела минувших дней:

В 2019 году в Удмуртии появился отдел следователей, которые занимаются раскрытием преступлений прошлых лет. «Сусанин» выяснил, чем занимается этот отдел и существуют ли идеальные преступления.

Нацполитика:

Национальная гимназия может появиться в Глазове. Также планируется открыть национальные классы в школах №16 и №17 города.