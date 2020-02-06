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В офисах «Ижевской строительной компании» проходят обыски

13:59, 06 февраля, 2020
Юрий Абашев
В офисах «Ижевской строительной компании» проходят обыски
13:59, 06 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#строительство\n#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#обыски\n#Удмуртия
Фото: vladtime.ru
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В помещениях компании находятся сотрудники МВД.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МВД проводят обыски в офисах ООО «Ижевская строительная компания» (ИСК). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». Источник ИА «Сусанин» также подтвердил проведение обысков.

Правоохранители обыскивает офисы в Ижевске и Перми. О причинах следственных действий пока не сообщается. В пресс-службе МВД по Удмуртии информацию об обысках не подтверждают.

«Информацию по этому факту мы проверяли. Наши сотрудники на место не выезжали», - отметили в министерстве.

Напомним, что эта же компания в 2018 году возвела фан-зону в ижевском парке Кирова. Работы по проектированию были разбиты на несколько контрактов и без торгов отданы единственному подрядчику - «ИСК». По данному факту ФАС возбудила дело, найдя в действиях АО «Летний сад имени Горького», ООО «ИСК» и администрации города признаки антиконкурентного соглашения.

Заказчик и подрядчик не видят за собой никаких нарушений, ссылаясь на выполнение федерального закона №223.

13:59, 06 февраля, 2020
Юрий Абашев
394
0
#строительство\n#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#обыски\n#Удмуртия

 

 

 


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