В офисах «Ижевской строительной компании» проходят обыски

В помещениях компании находятся сотрудники МВД.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МВД проводят обыски в офисах ООО «Ижевская строительная компания» (ИСК). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». Источник ИА «Сусанин» также подтвердил проведение обысков.

Правоохранители обыскивает офисы в Ижевске и Перми. О причинах следственных действий пока не сообщается. В пресс-службе МВД по Удмуртии информацию об обысках не подтверждают.

«Информацию по этому факту мы проверяли. Наши сотрудники на место не выезжали», - отметили в министерстве.

Напомним, что эта же компания в 2018 году возвела фан-зону в ижевском парке Кирова. Работы по проектированию были разбиты на несколько контрактов и без торгов отданы единственному подрядчику - «ИСК». По данному факту ФАС возбудила дело, найдя в действиях АО «Летний сад имени Горького», ООО «ИСК» и администрации города признаки антиконкурентного соглашения.



Заказчик и подрядчик не видят за собой никаких нарушений, ссылаясь на выполнение федерального закона №223.